"Сейчас он уже неделю находится в новой команде и всем доволен. Конечно, ещё рано говорить, как всё сложится дальше, — покажет время. Но на данный момент он рад, что всё произошло. Он давно хотел сыграть в Европе, попробовать себя. И сейчас начинается тот этап его карьеры, который покажет, какой он футболист на самом деле", - цитирует Ромашкину "РИА Новости Спорт".
Ранее стало известно, что Наир Тикнизян перешел из московского "Локомотива" в сербскую "Црвену Звезду". Ранее футболист заявлял, что хочет попробовать себя в европейском чемпионате. В мае после матча с ЦСКА защитник попросил руководство отпустить его из "Локомотива" и рассказал, что чувствует себя ненужным тренерскому штабу Михаила Галактионова.
В прошлом сезоне защитник сборной Армении провел за "железнодорожников" во всех турнирах 33 матча и записал на свой счет 2 забитых мяча и 4 результативные передачи.
"Этот этап покажет, какой он футболист". Жена Тикнизяна - о переходе Наира в "Црвену Звезду"
Яна Ромашкина, супруга защитника "Црвены Звезды" Наира Тикнизяна, прокомментировал переход футболиста в сербский клуб.
Фото: ФК "Локомотив"