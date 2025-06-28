"Если будет вариант, нужно уезжать. Не думаю, что у него совсем не будет вариантов, но, думаю, по деньгам может где-то не подходить, и поэтому он останется в "Краснодаре", - цитирует Булыкина "Матч ТВ".
Ранее Эдуард Сперцян заявлял, что хотел бы попробовать свои силы в европейском чемпионате - сообщалось, что в трансфере футболиста заинтересованы турецкие клубы и голландский "Аякс".
В прошлом сезоне футболист сборной Армении провел за "быков" 35 матчей и отметился 11 забитыми мячами и 7 результативными передачами. Эдуард Сперцян был признан лучшим полузащитником Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2024/2025.
Булыкин считает, что Сперцяну нужно переходить в европейский клуб
Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин посоветовал полузащитнику "Краснодара" Эдуарду Сперцяну перейти в европейский клуб.
Фото: ФК "Краснодар"