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Булыкин считает, что Сперцяну нужно переходить в европейский клуб

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин посоветовал полузащитнику "Краснодара" Эдуарду Сперцяну перейти в европейский клуб.
Фото: ФК "Краснодар"
"Если будет вариант, нужно уезжать. Не думаю, что у него совсем не будет вариантов, но, думаю, по деньгам может где-то не подходить, и поэтому он останется в "Краснодаре", - цитирует Булыкина "Матч ТВ".

Ранее Эдуард Сперцян заявлял, что хотел бы попробовать свои силы в европейском чемпионате - сообщалось, что в трансфере футболиста заинтересованы турецкие клубы и голландский "Аякс".

В прошлом сезоне футболист сборной Армении провел за "быков" 35 матчей и отметился 11 забитыми мячами и 7 результативными передачами. Эдуард Сперцян был признан лучшим полузащитником Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2024/2025.

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