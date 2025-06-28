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Источник: "Ростов" продлит контракт с Хореном Байрамяном

"Ростов" продлит контракт с полузащитником Хореном Байрамяном.
Фото: ФК "Ростов"
По информации источника, футбольный клуб "Ростов" предложит Хорену Байрамяну новый контракт по схеме "1+1" - сторонам осталось договориться о нескольких пунктах и соглашение будет подписано.

Хорен Байрамян выступает за "Ростов" с августа 2011 года - всего полузащитник провел за южан во всех турнирах 246 матчей и записал на свой счет 11 забитых мячей и 20 результативных передач. Ранее Байрамян был игроком "Волгаря", казанского "Рубина" и волгоградского "Ротора".

Текущее соглашение полузащитника с клубом истекает через два дня - 30 июня. Рыночная стоимость 33-летнего игрока, согласно версии Transfermarkt, составляет 600 тысяч евро.

Источник: "РБ Спорт".

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