Дмитрий Градиленко: цель "Урожая" - как можно быстрее вернуться в премьер-лигу

Новый генеральный директор "Урожая" Дмитрий Градиленко рассказал о будущем краснодарского клуба."Главная задача нашего клуба - постепенно подниматься наверх: в этом году занять первое место в ПФЛ и получить право участвовать в ФНЛ. А там уже, по возможности, как можно быстрее вернуться в элиту сильнейших", — сказал Градиленко.Напомним, "Урожай" был создан в Краснодаре после банкротства "Кубани".