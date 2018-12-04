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Дмитрий Градиленко: цель "Урожая" - как можно быстрее вернуться в премьер-лигу

Новый генеральный директор "Урожая" Дмитрий Градиленко рассказал о будущем краснодарского клуба.

"Главная задача нашего клуба - постепенно подниматься наверх: в этом году занять первое место в ПФЛ и получить право участвовать в ФНЛ. А там уже, по возможности, как можно быстрее вернуться в элиту сильнейших", — сказал Градиленко.

Напомним, "Урожай" был создан в Краснодаре после банкротства "Кубани".

ТАСС
Теги: Урожай
Сегодня, 13:47
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#2  avnik  море (Сегодня, 14:20)
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Болеет за:
«Спартак»
Напомним, "Урожай" был создан в Краснодаре после банкротства "Кубани".

Шило на мыло...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#1  Северин   (Сегодня, 14:15)
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Болеет за:
«Зенит»
Не надо!
Регистрация: 1.11.2018 [жалоба]
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