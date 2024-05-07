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Арендованный у "Локомотива" Марадишвили может остаться в "Пари НН" еще на сезон

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Гендиректор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов высказался о будущем полузащитника команды Константина Марадишвили.
Фото: ФК "Пари НН"
"Восстановление Кости проходит штатно. Он хорошо себя чувствует, находится на связи с клубом. Все хорошо. Ждем его на поле. Травма никак не повлияла на аренду. Костя останется в команде на следующий сезон. Мы договорились с "Локомотивом", что он останется у нас", - цитирует Мелик-Гусейнова "Матч ТВ".

Константин Марадишвили перебрался из "Локомотива" в "Пари НН" на правах аренды в январе 2024-го года. 24-летний хавбек успел принять участие лишь в трех матчах РПЛ в составе своей новой команды, после чего получил разрыв крестообразных связок колена. В текущем сезоне Марадишвили на поле уже не появится.

Контракт Константина Марадишвили с "Локомотивом" рассчитан до лета 2026-го года. Напомним, в стан "железнодорожников" полузащитник перебрался из московского ЦСКА за 7 миллионов евро в сентябре 2021-го года.

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