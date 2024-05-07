"В "Зените" сейчас подобраны усредненные бразильцы. Педро, Мантуан, тот же Артур. Их сложно сравнить с Малкомом, Халком. Нынешние бразильцы не могут в одиночку решать исходы встреч. Все какие-то средние. Может, еще требуется время на адаптацию?" - предположил Ташуев в интервью "СЭ".
"Зенит" возглавляет чемпионскую гонку после 27-ми туров РПЛ. В активе подопечных Сергея Семака 51 очко в 27-ми матчах. Отрыв "сине-бело-голубых" от "Краснодара" и "Динамо" составляет 1 очко. В матче 27-го тура с воронежским "Факелом" "Зенит" сыграл вничью, упустив победу в компенсированное ко второму тайму время (1:1).
Всего на счету "Зенита" 1 очко в трех последних матчах с "Рубином", "Динамо" и "Факелом". В 28-м туре Премьер-лиги "Зенит" встретится на своем поле с ЦСКА, "Краснодар" сыграет на выезде со "Спартаком", а "Динамо" - в Калининграде с "Балтикой".
Ташуев: в "Зените" сейчас подобраны усредненные бразильцы. Педро, Мантуан, Артур не могут в одиночку решать матчи
Экс-наставник "Факела" Сергей Ташуев оценил уровень бразильских легионеров "Зенита".
Фото: официальный сайт "Зенита"