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Арнор Сигурдссон: чемпионство для ЦСКА еще достижимо и Лига Европы еще не потеряна

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон заявил о максимальных целях своей команды в этом сезоне.

"Цели максимальные. Уверен: чемпионство для нас достижимо. Это показала победа над "Зенитом", лидером сезона. ЦСКА в состоянии показывать такой же класс в каждом туре.

Лига Европы тоже еще не потеряна. ЦСКА высоко забрался там в прошлом сезоне. Да, чтобы пробиться туда, нужно побеждать "Реал", но почему бы не сделать это? Нужно показать в Мадриде такую же классную игру, как в Москве", - цитирует Сигурдссона Sport24.
Теги: Сигурдссон ЦСКА
Сегодня, 17:43
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#9  andrews74  Ухта (Сегодня, 19:49)
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Болеет за:
«Спартак»
В премьер-лиге шансы, конечно, есть. А вот Реал обыграть сейчас у него на поле....При всем уважении, как-то не верится. Буду рад, если ошибаюсь!
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#8  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 19:39)
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Болеет за:
«Спартак»
Семь, девять очков конечно это не такая фора, ее можно и отыграть в прошлом сезоне было так же, тем интереснее будет второй круг.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#7  Колян Безмолвный   (Сегодня, 19:34)
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Болеет за:
«Спартак»
теоретически даже у Енисея с его 10 очками еще есть шансы стать чемпионом !Но верить в это будет только дурак smile
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#6  F.Totti.   (Сегодня, 19:00)
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online

Да, чтобы пробиться туда, нужно побеждать "Реал", но почему бы не сделать это?

осмелели ослики,опять вся надежда на дубль Реала и немотивированность,но матч будет на Бернабео,будет вам и ЛЕ и какао с чаем))
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#5  Кир Мяс   (Сегодня, 18:59)
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любая команда из первой пятерки может выиграть чемпионат
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
#4  cska1971  Москва (Сегодня, 18:50)
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Цитата: sparwik53
надо скромней быть


Как ваши? ))))))
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#3  Valar   (Сегодня, 18:31)
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Болеет за:
ЦСКА
Шансы есть, но не большие в этом году. Ну не может практически новая команда, собранная всего 3 месяца назад на деньги от продажи далеко не топового игрока для РПЛ Витиньо, выиграть сходу чемпионат. Через года два, при условии сохранения и тренерского штаба и такого же прогресса игроков можно будет реальено претендовать на победу в чемпионате, но и то если отдельные клубы типа Зенита, Спартака да Локомотива опять не закупятся на сотни миллионов баксов.


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
#2  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 18:14)
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  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
ЛЕ недостижима для ЦСКА, а вот в чемпионате смогут побороться, оборона у них крепкая.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#1  sparwik53  Виктор (Сегодня, 18:00)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Сборная Исландии тоже забралась высоко, а нынче слетела с треском, ни в коем случае это не аналогия с ЦСКА, но надо скромней быть в интервью, играя в России без году неделя.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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