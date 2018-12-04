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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Арнор Сигурдссон: чемпионство для ЦСКА еще достижимо и Лига Европы еще не потеряна
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон заявил о максимальных целях своей команды в этом сезоне.
"Цели максимальные. Уверен: чемпионство для нас достижимо. Это показала победа над "Зенитом", лидером сезона. ЦСКА в состоянии показывать такой же класс в каждом туре.
Лига Европы тоже еще не потеряна. ЦСКА высоко забрался там в прошлом сезоне. Да, чтобы пробиться туда, нужно побеждать "Реал", но почему бы не сделать это? Нужно показать в Мадриде такую же классную игру, как в Москве", - цитирует Сигурдссона Sport24.
"Цели максимальные. Уверен: чемпионство для нас достижимо. Это показала победа над "Зенитом", лидером сезона. ЦСКА в состоянии показывать такой же класс в каждом туре.
Лига Европы тоже еще не потеряна. ЦСКА высоко забрался там в прошлом сезоне. Да, чтобы пробиться туда, нужно побеждать "Реал", но почему бы не сделать это? Нужно показать в Мадриде такую же классную игру, как в Москве", - цитирует Сигурдссона Sport24.
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