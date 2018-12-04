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Арнор Сигурдссон: Акинфеев много помогает мне во время матча. Он отлично оценивает игру от ворот

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал, кто из одноклубников впечатлил его сильнее всего.

"Я бы назвал любого: у нас правда классный состав. Влашич — фантастический футболист, он делает разницу.

Так могло случиться и в Ростове — жаль, он не реализовал пенальти. Повезло, что Влашич с нами, пускай только в аренде. Его контракт с "Эвертоном" говорит о том, что его оценили в английской Премьер-лиге. Но возможно, он еще останется в ЦСКА насовсем — если переговоры пройдут удачно.

Отмечу Игоря Акинфеева. Настоящий капитан, думает о каждом в команде, погружен в футбол. Во время матча Игорь много мне помогает. Он отлично оценивает игру от ворот и часто подсказывает партнерам. Мне тоже", - цитирует Сигурдссона Sport24.
Теги: Сигурдссон Акинфеев ЦСКА
Сегодня, 18:57
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