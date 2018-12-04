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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Судьба Рассказова зависит от экспертно-судейской комиссии
Сегодня контрольно-дисциплинарный комитет РФС (КДК) обратился в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) с просьбой дать оценку решению арбитра матча 16-го тура чемпионата России "Спартак" – "Локомотив" (2:1) Сергея Карасева, на 67-й минуте удалившего защитника красно-белых Николая Рассказова за "лишение соперника очевидной возможности забить гол без попытки сыграть в мяч в штрафной площади".
Судья решил, что Рассказов сыграл отставленной в сторону правой рукой и остановил мяч, летевший в ворота. Между тем "Спартак" готов представить в ЭСК свою видеозапись, сделанную клубным оператором, и доказать, что мяч попал защитнику в голову, и игры рукой не было.
В ЭСК сейчас входят: Николай Левников (председатель комиссии), Сергей Зуев, Александр Егоров, Николай Иванов, Александр Гвардис, Юрий Баскаков, Алексей Спирин и Леонид Калошин. Каждый из них выскажет свое мнение – на основании этого будет вынесен вердикт. Его затем передадут в КДК, очередное заседание которого состоится в ближайший четверг, 6 декабря.
"Спорт-Экспресс"
Судья решил, что Рассказов сыграл отставленной в сторону правой рукой и остановил мяч, летевший в ворота. Между тем "Спартак" готов представить в ЭСК свою видеозапись, сделанную клубным оператором, и доказать, что мяч попал защитнику в голову, и игры рукой не было.
В ЭСК сейчас входят: Николай Левников (председатель комиссии), Сергей Зуев, Александр Егоров, Николай Иванов, Александр Гвардис, Юрий Баскаков, Алексей Спирин и Леонид Калошин. Каждый из них выскажет свое мнение – на основании этого будет вынесен вердикт. Его затем передадут в КДК, очередное заседание которого состоится в ближайший четверг, 6 декабря.
"Спорт-Экспресс"
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