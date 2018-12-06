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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Геннадий Орлов: физическое состояние игроков "Зенита" далеко от того, которое должно быть
Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что "Зенит" неубедительно играет в выездных матчах. В игре 16-го тура премьер-лиги сине-бело-голубые в гостях уступили тульскому "Арсеналу" (2:4).
"Матч с "Арсеналом"? Все произошло по простой причине: "Зенит" на выездах уже несколько матчей играет очень неубедительно. Команде не хватает концентрации внимания, а также прессинга, чтобы атаковать соперника с первой минуты на чужом поле.
Физическое состояние игроков далеко от того, которое должно быть. Есть вопросы к тренерскому штабу и к игрокам. Особенно были не готовы Иванович и Мевля. Как они готовились к игре? Это непрофессионально. В профессию футболиста входит все: и амуниция, и собственная подготовка. К этому матчу они не подготовились", - сказал Орлов в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в Санкт-Петербурге.
"Матч с "Арсеналом"? Все произошло по простой причине: "Зенит" на выездах уже несколько матчей играет очень неубедительно. Команде не хватает концентрации внимания, а также прессинга, чтобы атаковать соперника с первой минуты на чужом поле.
Физическое состояние игроков далеко от того, которое должно быть. Есть вопросы к тренерскому штабу и к игрокам. Особенно были не готовы Иванович и Мевля. Как они готовились к игре? Это непрофессионально. В профессию футболиста входит все: и амуниция, и собственная подготовка. К этому матчу они не подготовились", - сказал Орлов в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в Санкт-Петербурге.
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