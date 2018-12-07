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Игорь Акинфеев: после матча с хорватами у меня не было никаких эмоций - просто пустота

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал об ощущениях после поражения от Хорватии в серии пенальти 1/4 финала чемпионата мира-2018.

"Когда выигрываешь отдельно взятый матч, это другая история. После игры с хорватами была именно пустота. Да, вроде все хорошо, 1/4, чего от сборной никто не ожидал. Но при этом ты понимаешь, что эта 1/4 могла превратиться в полуфинал.

Многие ребята плакали, а у меня даже не было каких-то эмоций, чтобы выразить, что чувствую. Как будто раз - все оборвалось, и ты не понимаешь, что делать и как жить дальше. Понимаешь только то, что следующей игры у тебя не будет. И шанса, который вроде бы только что был, тоже не будет. И эмоции по большому счету ты все на поле отдал", - цитирует Акинфеева пресс-служба клуба.
Теги: Акинфеев Сборная России Сборная Хорватии
Сегодня, 11:44
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#1  Сибирячок   (Сегодня, 11:54)
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Болеет за:
«Спартак»
А злость на Смолова и Фернандеса?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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