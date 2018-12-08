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Домашний стадион "Зенита" 9 декабря будет переименован в "Газпром Арену"

С 9 декабря стадион на Крестовском острове, на котором проводит домашние матчи "Зенит", будет носить название "Газпром Арена".

"Наш клуб и "Газпром" продолжают плодотворное сотрудничество. Помимо традиционных решений, наше соглашение предполагает проведение масштабных совместных проектов по развитию инфраструктуры стадиона и прилегающих к нему территорий.

Мы убеждены, что присвоение домашней арене "Зенита" названия "Газпром Арена" создаст правильную ассоциацию у всех посетителей стадиона с основной социальной миссией компании ПАО "Газпром" и по-настоящему раскроет потенциал самого посещаемого стадиона страны как нового центра культурной, деловой и, конечно, спортивной жизни", - цитирует президента "Зенита" Сергея Фурсенко официальный сайт клуба.
Теги: Зенит Фурсенко
Сегодня, 12:44
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17
(3)
#17  metis  Riga (Сегодня, 14:26)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Логично.


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Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013 [жалоба]
#16  Petrovich.LG  СПб (Сегодня, 14:11)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Можно называть Баклан- Арена, можно Газрём-Арена, можно ещё ослить, но по факту это лучший стадион страны.Особенно это радует при -10-15 градусах или дожде.
Регистрация: 28.05.2018 [жалоба]
#15  Кепончег УЕФА  где-то здесь (Сегодня, 14:03)
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Болеет за:
«Спартак»
Куда уж большие ассоциации?


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#федунпиздун
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
#14  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:03)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Apant1
Красиво они воровство называют социальной задачей) Продают наш газ, а деньги себе в карман складывают, социальные задачуны

А то что вашу нефть продают это вас не волнует?


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#13  utekay  Россия (Сегодня, 14:03)
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Болеет за:
«Зенит»
итак куда ни глянь везде Газпром, тошнит уже...назовите просто - Санкт-Петербург Арена, или Зенит-Арена.


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#12  Volodia379   (Сегодня, 13:54)
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Рейдер Арена самое то! rage
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#11  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 13:54)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: solig65
ак ни называй,а как была Баклан Арена так и останется

Ну по-любому она комфортней вашей в два раза. На улице минус - а на стадионе +14-15. Вам такое в Хлеву и не снилось...


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#10  KOZbIPb  город Белых Ночей (Сегодня, 13:53)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: solig65
Как ни называй,а как была Баклан Арена так и останется.

написал из свинарни
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
#9  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:43)
  • -1
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: МАРТ
а чем было не по нраву Баклан-Арена? smirk

Ну у вас то всё проще-ХЛЕВ и все дела.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#8  scorpion 69  колпино (Сегодня, 13:38)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
А где свин арена?раз тут тушенка трется smile
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
#7  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 13:22)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
оздаст правильную ассоциацию у всех посетителей стадиона с основной социальной миссией компании ПАО "Газпром"

В смысле, отстегивать много бабла Зениту, это соц. миссия?


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#6  cska1971  Москва (Сегодня, 13:17)
  • +5
  •  (9)
online

Да у всех и так правильные ассоциации...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#5  solig65   (Сегодня, 13:03)
  • +4
  •  (20)
Болеет за:
«Спартак»
Как ни называй,а как была Баклан Арена так и останется.
Регистрация: 21.07.2016 [жалоба]
#4  МАРТ  тюмень (Сегодня, 13:02)
  • +4
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
а чем было не по нраву Баклан-Арена? smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 12:58)
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
joy
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  Apant1   (Сегодня, 12:54)
  • +9
  •  (19)

Красиво они воровство называют социальной задачей) Продают наш газ, а деньги себе в карман складывают, социальные задачуны
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#1  кандид  Млечный путь (Сегодня, 12:54)
  • -4
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Имени Шмиллера и Пукина , ну типа Минин и Пожарский joy
Регистрация: 29.09.2016 [жалоба]
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