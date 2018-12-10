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Шамиль Газизов - о матче с "Краснодаром": судья всё трактовал в одну сторону

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов выразил недовольство работой судейской бригады после матча с "Краснодаром" (1:1).

"Игру оцениваю хорошо. Ребята молодцы, отдались по полной и играли в хороший футбол. Выступать в Краснодаре тяжело для всех. У меня мало бывает вопросов по судейству, но сегодня молчать не могу… В моём понимании, сегодня целенаправленно всё трактовалось в одну сторону. Это, наверное, из-за того что до этого с "Краснодаром" по-другому поступили, и они решили на "Уфе" отыграться. Это неприятный момент", - цитирует Газизова клубная пресс-служба.
Теги: Газизов Краснодар Уфа
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