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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Егор Сорокин: Лунёв крикнул "Я", Анюков остановился, а я поймал мяч в высшей точке
Автор победного дубля в ворота "Зенита" защитник "Рубина" Егор Сорокин рассказал о своих голах в ворота петербуржцев.
- Первый гол был после очень сложного стандарта. Мяч подаётся в самую гущу игроков, на ближнюю штангу, и очень сложно вратарю выйти, обороняться тоже сложно. С «Динамо» играли – они сами себе вообще забили. Пошла хорошая подача от Калинина, я выпрыгнул и забил.
Второй гол — это не случайность. В тот момент с ближней штанги полетело на дальнюю, Лунёв крикнул "Я", и я это услышал. Анюков остановился, и в момент отскока от земли я поймал мяч в высшей точке. Был первый, несмотря на то, что Андрей тоже выходил, - цитирует Сорокина твиттер "Рубина".
- Первый гол был после очень сложного стандарта. Мяч подаётся в самую гущу игроков, на ближнюю штангу, и очень сложно вратарю выйти, обороняться тоже сложно. С «Динамо» играли – они сами себе вообще забили. Пошла хорошая подача от Калинина, я выпрыгнул и забил.
Второй гол — это не случайность. В тот момент с ближней штанги полетело на дальнюю, Лунёв крикнул "Я", и я это услышал. Анюков остановился, и в момент отскока от земли я поймал мяч в высшей точке. Был первый, несмотря на то, что Андрей тоже выходил, - цитирует Сорокина твиттер "Рубина".
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