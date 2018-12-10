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Егор Сорокин: Лунёв крикнул "Я", Анюков остановился, а я поймал мяч в высшей точке

Автор победного дубля в ворота "Зенита" защитник "Рубина" Егор Сорокин рассказал о своих голах в ворота петербуржцев.

- Первый гол был после очень сложного стандарта. Мяч подаётся в самую гущу игроков, на ближнюю штангу, и очень сложно вратарю выйти, обороняться тоже сложно. С «Динамо» играли – они сами себе вообще забили. Пошла хорошая подача от Калинина, я выпрыгнул и забил.

Второй гол — это не случайность. В тот момент с ближней штанги полетело на дальнюю, Лунёв крикнул "Я", и я это услышал. Анюков остановился, и в момент отскока от земли я поймал мяч в высшей точке. Был первый, несмотря на то, что Андрей тоже выходил, - цитирует Сорокина твиттер "Рубина".
Теги: Сорокин Рубин Зенит
Сегодня, 19:50
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#7  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 20:03)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Наверное, надо дать поработать остальным вратарям. А Лунёву - собраться. Мы ведь знаем, как он может играть.

PS Психическое здоровье кое-кого из старожилов сайта внушает небезосновательное беспокойство.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#6  Сибирячок   (Сегодня, 20:01)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: wir sind die besten
.кстати, наш из Питера...

Верните Брайана Идову - он ваш по крови.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#5  wir sind die besten  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:00)
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Болеет за:
«Зенит»
Лунев своей расхлябанностью из Сорокина сделал Звезду...кстати, наш из Питера...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
#4  капля никотина  Москва (Сегодня, 19:59)
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Вот над штрафною мяч повис
Андрюха крикнул - "Берегись!!"
Андрюха крикнул - "Берегись!!"
Но было поздно......
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#3  miktar   (Сегодня, 19:55)
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"ПЕЙВИЙ ВРРАТАРИЙ " СТРАНЫ....


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 19:54)
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Головка от....противогаза.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  Primus  Москва (Сегодня, 19:53)
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Болеет за:
«Спартак»
Лунев крикнул - «Я»
Анюков добавил - «Клоун» smirk


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Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013 [жалоба]
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