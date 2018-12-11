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В "Ростове" какие-то странные "мужики". Сборная неудачников 17-го тура

Завершающий тур первой части чемпионата подарил нам самую настоящую драку в противостоянии "Крыльев Советов" и "Ростова". О главных её виновниках, которые вели себя просто некрасиво, а также о других антигероях выходных.

В "Ростове" какие-то странные "мужики". Сборная неудачников 17-го тура

Фото: rsport.ru

Андрей Лунев, "Зенит"

Голкипер питерского клуба последнее время серьёзно разочаровывает. Он провалил игру против "Арсенала", теперь неудовлетворительно провёл матч с "Рубином". Второй пропущенной "Зенитом" гол - прямое следствие непонимание между Луневым и Анюковым. Для Андрея грядущий перерыв должен сыграть на руку. Ему явно надо отдохнуть.

Роланд Гиголаев, "Анжи"

В тяжелый для своей команды момент умудрился заработать второй пенальти, так ещё и удалился. Самый нелепый перфоманс тура, поскольку полученный одиннадцатиметровый вышел ну совсем необязательным.

Грегор Балажиц, "Урал"

Неудачно сыграл при всех результативных моментах у своих ворот. Поскользнулся и не сумел помешать Жоаозиньо, когда тот открывал счёт, упустил Луценко в моменте со вторым голом. Тот же самый Луценко ушёл от него, а потом легко обыграл перед тем, как сделать пас на третий забитый мяч.

Валерий Кичин, "Енисей"

В обороне весь "Енисей" играл плохо - оставлял уйму пространства для нападающих ЦСКА и не успевал их вовремя накрывать. Но центральный защитник отметился не только скверным разрушением. Кичин не забил пенальти, который мог вдохновить Красноярск даже и на победу, - и довольствоваться сибирякам не пришлось даже ничьей.

Рагнар Сигурдссон, "Ростов"

На какой-то чёрт решил толкнуть болбоя во время матча. Во-первых, это просто некрасиво, поскольку мячи подносят дети, во-вторых, это всё равно, что устроить драку на поле - никакой ответственности перед клубом. В итоге испортил всю игру и удалился сам. Фирменный перфоманс донских фанатов после такого выглядит просто странно.


Фото: big-rostov.ru


Кирилл Комбаров, "Арсенал"

Грозненцы очень легко проходили через фланг правого защитника "пушкарей". В течение всей игры "Ахмат" регулярно пользовался этим и доходил до штрафной Левашова относительно легко. Добивание Раванелли в пустые ворота опять же пришлось со стороны Комбарова.

Александр Гацкан, "Ростов"

Ещё один любитель борьбы. Команде надо было отыгрываться, но опорник дончан решил удалиться вслед за исландским защитником. И - опять же - сделал это потрясающе некрасиво. Сначала вырубил плечом Ткачука, демонстрируя свою мускулинность, а потом упал от соприкосновения с другим футболистом "Крыльев" лбами. Вот такая странная мужественность от футболистов "Ростова".

Алексей Сутормин, "Оренбург"

Имел несколько железных моментов в игре против "Локомотива", но сделал только одну голевую передачу и больше ничего показать не смог. По совокупности моментов "Оренбург" должен был спокойно, с уверенным преимуществом обыгрывать москвичей, но из-за плохой реализации Сутормина и Деспотовича уральцы проиграли.

Элдор Шомуродов, "Ростов"

Должен был забывать минимум два гола, но не забил ни одного - упорно стрелял точно в голкипера Рыжикова.

Виктор Классон, "Краснодар"

С одной стороны швед провёл неплохую игру: он много двигался и традиционно брал игру на себя, был активен и поощрал партнёров передачами. Но в то же самое время нападающий принимал неверные решения во всех ключевых эпизодах матча, из-за этого многое и не было реализовано. Как итог, "Краснодар" не смог победить в важнейшей игре - ведь он могли догнать и перегнать питерцев.

Себастьян Дриусси, "Зенит"

Один из лучших футболистов этой осени в нашей премьер-лиге выдал очень слабую игру. Во-первых, у него не получалось создавать для себя и партнёров моменты. Во-вторых, когда они всё-таки случались, просто не мог спокойно воспользоваться ситуацией. Здесь, конечно, надо похвалить защитников "Рубина", которые не позволяли играть противнику в удовольствие, но это не оправдание для футболиста "Зенита".



Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: Ростов Гацкан Сигурдссон Зенит Лунев
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