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Источник: жена Глушакова написала на мужа заявление в полицию из-за угрозы убийством

Как сообщает телеграм-канал Mash, Дарья Глушаков написала заявление в полицию на своего мужа.

По ее словам, он угрожает ей убийством и у нее есть аудиозапись с угрозами. Полиция проводит проверку.

Согласно уголовному кодексу РФ, за угрозу убийством предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 16:39
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(6)
#14  afelayz  Россия, Красноярск (Сегодня, 18:24)
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online
Болеет за:
«Енисей»
Цитата: Городовой
В жизни не поверю.В этом плане Глушаков даже очень доверчивый и отнюдь не тиран.

Шах и мат, идиот!
Регистрация: 8.08.2016 [жалоба]
#13  yuri  спб (Сегодня, 18:08)
  • +1
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online

Убрать грязные лапы от тех за кого или против болеют миллионы сотоварищей. А пляди идут одной им знакомой тропой.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#12  Сыч  Вологда (Сегодня, 18:05)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
cska1971,
Аплодирую стоя!
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
#11  cska1971  Москва (Сегодня, 17:33)
  • +6
  •  (6)

Цитата: Александр Мишу
надоело до чертиков это грязное белье из семей футболистов


Даю подсказку - щелкайте мышкой справа в списке новостей только на том, что Вам интересно. И будет Вам счастье...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#10  sparwik53  Виктор (Сегодня, 17:31)
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Это уже похоже на жену из фратрии.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#9  utekay  Россия (Сегодня, 17:25)
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
придушить обоих confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#8  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 17:21)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
И когда эти свары на ветках кончаться, никакой цензуры нет или там робот заведует, надоело до чертиков это грязное белье из семей футболистов.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#7  Blessing  Спб (Сегодня, 17:20)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Батяня
Кому вот надо разжигать эти страсти накануне матчей Спартака?

Всем нам, и жене Глушакова.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#6  ЦОДД  Сибирь (Сегодня, 17:18)
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Батяня
Кому вот надо разжигать эти страсти накануне матчей Спартака?


Заговор. Тссссс, только не кому.
Регистрация: 21.01.2016 [жалоба]
#5  Городовой  Россия (Сегодня, 17:18)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
В жизни не поверю.В этом плане Глушаков даже очень доверчивый и отнюдь не тиран.Истеричка пытается выжать бабло по максимуму.Любовницы были,избиения были,теперь новая фишка,видимо напоследок в наркомании обвинит.Все как под копирку,примитив.Мегазвезда вместо мозга п ....Денису урок на будущее-не тащить в Загс всякую ....


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#4  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 16:57)
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online

Батяня,
Жене
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#3  Батяня  Сочи (Сегодня, 16:50)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Кому вот надо разжигать эти страсти накануне матчей Спартака?


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Жизнь надо прожить так, чтобы голуби, пролетая над твоим памятником, терпели из уважения.
Регистрация: 10.08.2012 [жалоба]
#2  safonas   (Сегодня, 16:44)
  • +5
  •  (9)

что деньги с людьми делают, все никак не поделят спокойно миллионы...


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#1  Avtokrat   (Сегодня, 16:41)
  • +7
  •  (9)

Да,да. Все мужики сво--, а бабы ангелы.
Регистрация: 26.05.2012 [жалоба]
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