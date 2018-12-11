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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Марко Трабукки: будущее Еременко в "Спартаке"? В нем заинтересованы и другие клубы
Агент полузащитника "Спартака" Романа Еременко Марко Трабукки прокомментировал вероятность того, что футболист останется в команде.
"Будущее Еременко? Решения пока нет. У "Спартака" есть еще время на принятие решения. Роман будет рад продолжить карьеру в "Спартаке", ему нравится работать с Олегом Кононовым, нравится атакующий стиль команды.
Но, если Роман не останется в "Спартаке", к нему есть интерес со стороны других клубов", - приводит слова Еременко "СЭ".
В этом сезоне Еременко провел за красно-белых 7 матчей во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу.
"Будущее Еременко? Решения пока нет. У "Спартака" есть еще время на принятие решения. Роман будет рад продолжить карьеру в "Спартаке", ему нравится работать с Олегом Кононовым, нравится атакующий стиль команды.
Но, если Роман не останется в "Спартаке", к нему есть интерес со стороны других клубов", - приводит слова Еременко "СЭ".
В этом сезоне Еременко провел за красно-белых 7 матчей во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу.
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