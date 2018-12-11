Новости партнеров

Роман Зобнин: я стараюсь всегда идти по честному пути

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал вручение ему награды «Джентльмен года».

«Хотелось бы поблагодарить всех причастных за оценку моих высоких качеств. Я всегда так считал, меня так воспитали, чтобы не происходило, нужно всегда оставаться человеком. Я стараюсь всегда идти по честному пути.

Большое спасибо за премию. Не хотелось бы посвящать эту премию кому-то одному, но в первую очередь это мои мама и папа. Отдельные слова благодарности моей жене. Она меня направляет — да, это не видно, но в любую трудную минуту я могу с ней посоветоваться и она даст правильный совет. Спасибо!».

Чемпионат
Теги: Зобнин Спартак
Вчера, 21:44
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(2)
#1  CSKA-180505  Североморск (Вчера, 21:50)
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Особенно тебе верят болелы Динамо,шкурка... laughing
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.