Роман Зобнин: я стараюсь всегда идти по честному пути

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал вручение ему награды «Джентльмен года».«Хотелось бы поблагодарить всех причастных за оценку моих высоких качеств. Я всегда так считал, меня так воспитали, чтобы не происходило, нужно всегда оставаться человеком. Я стараюсь всегда идти по честному пути.Большое спасибо за премию. Не хотелось бы посвящать эту премию кому-то одному, но в первую очередь это мои мама и папа. Отдельные слова благодарности моей жене. Она меня направляет — да, это не видно, но в любую трудную минуту я могу с ней посоветоваться и она даст правильный совет. Спасибо!».