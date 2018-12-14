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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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"Спартак" согласовал с "Флуминенсе" трансфер Айртона
"Спартак" близок к приобретению защитника "Флуминенсе" Айртона Лукаса.
Красно-белые согласовали с бразильским клубом условия сделки, и в скором времени Айртон должен официально стать футболистом "Спартака".
Айртон Лукас в завершившемся сезоне чемпионата Бразилии принял участие в 28 матчах, в которых не отметился результативными действиями. "Флуминенсе" занял 12-е место, пропустив 46 мячей. В 2016 году защитник вызывался в молодёжную сборную Бразилии, проведя три встречи на турнире в Южной Корее.
Ранее бразильские СМИ сообщили, что стороны уже договорились о сделке и сумма трансфера должна составить около € 7 млн. Также "Спартак" рассматривал альтернативные варианты из Европы и размышлял по поводу возможного трансфера футболиста "Ростова" Дмитрия Скопинцева.
"Чемпионат.сом"
Красно-белые согласовали с бразильским клубом условия сделки, и в скором времени Айртон должен официально стать футболистом "Спартака".
Айртон Лукас в завершившемся сезоне чемпионата Бразилии принял участие в 28 матчах, в которых не отметился результативными действиями. "Флуминенсе" занял 12-е место, пропустив 46 мячей. В 2016 году защитник вызывался в молодёжную сборную Бразилии, проведя три встречи на турнире в Южной Корее.
Ранее бразильские СМИ сообщили, что стороны уже договорились о сделке и сумма трансфера должна составить около € 7 млн. Также "Спартак" рассматривал альтернативные варианты из Европы и размышлял по поводу возможного трансфера футболиста "Ростова" Дмитрия Скопинцева.
"Чемпионат.сом"
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