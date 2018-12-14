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"Спартак" согласовал с "Флуминенсе" трансфер Айртона

"Спартак" близок к приобретению защитника "Флуминенсе" Айртона Лукаса.

Красно-белые согласовали с бразильским клубом условия сделки, и в скором времени Айртон должен официально стать футболистом "Спартака".

Айртон Лукас в завершившемся сезоне чемпионата Бразилии принял участие в 28 матчах, в которых не отметился результативными действиями. "Флуминенсе" занял 12-е место, пропустив 46 мячей. В 2016 году защитник вызывался в молодёжную сборную Бразилии, проведя три встречи на турнире в Южной Корее.

Ранее бразильские СМИ сообщили, что стороны уже договорились о сделке и сумма трансфера должна составить около € 7 млн. Также "Спартак" рассматривал альтернативные варианты из Европы и размышлял по поводу возможного трансфера футболиста "Ростова" Дмитрия Скопинцева.

"Чемпионат.сом"
Теги: Спартак Флуминенсе
Сегодня, 19:06
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#8  Denx   (Сегодня, 19:33)
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Епать что вы творите клоуны в руководстве
Регистрация: 2.11.2017 [жалоба]
#7  yuri  спб (Сегодня, 19:33)
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В полку черножопых прибывает?


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#6  Antip7   (Сегодня, 19:31)
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online

Сборную пополняем?
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#5  dobr25  Самарская область (Сегодня, 19:26)
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Болеет за:
«Крылья Сов»
вся Бразилия угорает с трансфера


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
#4  Frankenstein   (Сегодня, 19:26)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Хорошая новость если правда.

Цитата: Critique
Правый фланг обороны у нас еще хуже. Неплохо было бы и туда кого-нибудь, Фернандеса, например.

Не нужен,выжатый лимон
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#3  Spartacus1971   (Сегодня, 19:15)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Critique
Правый фланг обороны у нас еще хуже. Неплохо было бы и туда кого-нибудь, Фернандеса, например.


Да кто же его отдаст.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#2  Critique   (Сегодня, 19:12)
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Правый фланг обороны у нас еще хуже. Неплохо было бы и туда кого-нибудь, Фернандеса, например.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#1  Spartacus1971   (Сегодня, 19:12)
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Болеет за:
«Спартак»
Вместо Комбарова,значит мельга в атаку?
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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