"Спартак" согласовал с "Флуминенсе" трансфер Айртона

"Спартак" близок к приобретению защитника "Флуминенсе" Айртона Лукаса.Красно-белые согласовали с бразильским клубом условия сделки, и в скором времени Айртон должен официально стать футболистом "Спартака".Айртон Лукас в завершившемся сезоне чемпионата Бразилии принял участие в 28 матчах, в которых не отметился результативными действиями. "Флуминенсе" занял 12-е место, пропустив 46 мячей. В 2016 году защитник вызывался в молодёжную сборную Бразилии, проведя три встречи на турнире в Южной Корее.Ранее бразильские СМИ сообщили, что стороны уже договорились о сделке и сумма трансфера должна составить около € 7 млн. Также "Спартак" рассматривал альтернативные варианты из Европы и размышлял по поводу возможного трансфера футболиста "Ростова" Дмитрия Скопинцева.