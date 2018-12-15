Новости партнеров

Олег Романцев - об удалении Карпина в матче с "Крыльями": по-человечески понимаю Валеру

Экс-наставник "Спартака" Олег Романцев прокомментировал удаление тренера "Ростова" Валерия Карпина во время матча в Самаре.

"Терпение - одно из важнейших качеств тренера. Команда всегда чувствует, каков психологический заряд тренера. И это ей передается.

"Ростов" – бойцовская команда и, возможно, такая реакции Валеры соответствует общему настрою его футболистов. А потому по-человечески я его понимаю", - цитирует Романцева "СЭ"
Теги: Ростов Крылья Советов Карпин Романцев
Сегодня, 08:40
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.