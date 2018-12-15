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Олег Романцев рассказал о встрече с Кононовым

Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев рассказал о встрече с нынешним главным тренером команды Олегом Кононовым.

"Кононов - очень приятный человек. Отрадно, что новому тренеру "Спартака" хотелось узнать об истории клуба, его традициях. Интересовался он и тем, как я строил свою работу, на чем расставлял акценты.

Это был долгий и теплый разговор, после которого стало понятно, что человек пришел не просто работать, а жить интересами клуба. Удачи вам, Олег Георгиевич!" - цитирует Романцева "СЭ"
Теги: Романцев Кононов Спартак
Сегодня, 10:01
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#2  RJM555   (Сегодня, 10:31)
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конов популист причем очень и очень продуманный.....только вот все это снаружи
Регистрация: 28.02.2010 [жалоба]
#1  CSKA-180505  Североморск (Сегодня, 10:28)
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  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Человек-ключевое слово,так что жить,да еще и интересами не дадут...
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
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