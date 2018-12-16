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"Ростов" поздравил Песьякова с 30-летием

"Ростов" поздравил голкипера команды Сергея Песьякова с 30-летием.

"Желаем здоровья, семейного благополучия, а также побед в составе нашего любимого клуба!" – написал "Ростов" в Твиттере.
Теги: Ростов Песьяков
Сегодня, 11:34
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