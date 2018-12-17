"Краснодар" расторг контракт с Торнике Окриашвили

Торнике Окриашвили покидает "Краснодар".Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Окриашвили выступал за быков с 2016 года.Грузинский хавбек провел за "Краснодар" 20 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.