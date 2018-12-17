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"Краснодар" расторг контракт с Торнике Окриашвили

Торнике Окриашвили покидает "Краснодар".

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Окриашвили выступал за быков с 2016 года.

Грузинский хавбек провел за "Краснодар" 20 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

ФК "Краснодар"
Теги: Краснодар Окриашвили
Сегодня, 11:06
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#5  Волжанин   (Сегодня, 11:21)
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  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
Не знал?

Ананидзе берут, там строгий обмен - грузина на грузина. Не знал?
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#4  Иван1969  Москва (Сегодня, 11:20)
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  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
Цитата: tiki
игрок вроде хороший, но Дзагоев номер два

Так вместо него Дзагоева и берут за 10 лямов. Не знал?

путаешь laughing , сбор застарелого дерьма за "мульены" - в свиноклюп - навозная куча ......- ему туда обращаться надо
Регистрация: 5.08.2018 [жалоба]
#3  Медведь Русский   (Сегодня, 11:19)
  • +2
  •  (2)
online

Его стоило взять, хотя бы ради того гола через себя, который он Зениту положил. красотища была, ад еще и победный.
а так конечно парень талантливый, но вечно травмированный
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 11:12)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
игрок вроде хороший, но Дзагоев номер два

Так вместо него Дзагоева и берут за 10 лямов. Не знал?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  tiki  Москва (Сегодня, 11:10)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
игрок вроде хороший, но Дзагоев номер два


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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