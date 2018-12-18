Роман Асхабадзе - о переходе Айртона: рискованный трансфер, может стоило подумать о Скопинцеве?

Экс-гендиректор "Спартака" Роман Асхабадзе прокомментировал переход защитника Айртона из "Флуминенсе"."Достаточно рискованное приобретение, если речь идет действительно о 7 миллионах. Игрок молодой и важнейшим фактором станет адаптация Он, выделяется скоростью, но излишне зациклен на атакующих действиях для нашего чемпионата, где разница по сравнению с Бразилией просто колоссальная.Ну и в "Спартаке" уже есть четыре португалоговорящих игрока, что может негативно сказаться на коллективе в общем. Может стоило рассмотреть Скопинцева? По-моему, это был бы более интересный и выгодный с финансовой стороны вариант", — сказал Асхабадзе.