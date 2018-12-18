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Роман Асхабадзе - о переходе Айртона: рискованный трансфер, может стоило подумать о Скопинцеве?

Экс-гендиректор "Спартака" Роман Асхабадзе прокомментировал переход защитника Айртона из "Флуминенсе".

"Достаточно рискованное приобретение, если речь идет действительно о 7 миллионах. Игрок молодой и важнейшим фактором станет адаптация Он, выделяется скоростью, но излишне зациклен на атакующих действиях для нашего чемпионата, где разница по сравнению с Бразилией просто колоссальная.

Ну и в "Спартаке" уже есть четыре португалоговорящих игрока, что может негативно сказаться на коллективе в общем. Может стоило рассмотреть Скопинцева? По-моему, это был бы более интересный и выгодный с финансовой стороны вариант", — сказал Асхабадзе.

Sport24
Теги: Асхабадзе Спартак Айртон Скопинцев
Сегодня, 11:19
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(4)
#5  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 12:17)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
и Скопинцев, и этот бразилец весьма странный выбор... оба в обороне действуют хуже Тигиева! если лучшего выбора нет, может стоило его вернуть из Крылев на эту позицию?! и тратиься не нужно было!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#4  Босх  Россия (Сегодня, 12:14)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Чтож вы делаете?
Скопинцев уже настроился...а тут облом!
Но,говорят что Краснодар и Зенит уже торгуются с ростовскими армянями.....вроде даже пятерку евро с ходу дают!
Но это слухи...


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
#3  avnik  море (Сегодня, 11:44)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Нога левая и на том спасибо. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#2  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 11:28)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Все были за Скопинцева. Но "руководство" в очередной раз отличилось(((

Кстати, болелы Флуминенсе рады продажи переоцененного игрока. На форумах от них огромная благодарность


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#1  капля никотина  Москва (Сегодня, 11:25)
  • +4
  •  (6)

Да ладно - а пацанам на чем пилить на новогодние???
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
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