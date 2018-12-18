Старейший в мире клуб "Шеффилд" летом проведет серию матчей в России

Старейшая команда мира, "Шеффилд", приедет в Россию летом 2019-го года.Англичане в рамках предсезонной подготовки проведут серию товарищеских матчей с российскими клубами. Первым их соперником станет московское "Торпедо". Матч будет приурочен к 95-летию черно-белых."Шеффилд" был основан в 1857 году. Сейчас команда выступает в восьмом по рангу английском дивизионе."Торпедо", трехкратный чемпион СССР и семикратный обладатель Кубка страны, выступает в зоне "Центр" в первенстве ПФЛ и занимает первое место.