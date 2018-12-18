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Старейший в мире клуб "Шеффилд" летом проведет серию матчей в России

Старейшая команда мира, "Шеффилд", приедет в Россию летом 2019-го года.

Англичане в рамках предсезонной подготовки проведут серию товарищеских матчей с российскими клубами. Первым их соперником станет московское "Торпедо". Матч будет приурочен к 95-летию черно-белых.

"Шеффилд" был основан в 1857 году. Сейчас команда выступает в восьмом по рангу английском дивизионе.

"Торпедо", трехкратный чемпион СССР и семикратный обладатель Кубка страны, выступает в зоне "Центр" в первенстве ПФЛ и занимает первое место.

ФК "Торпедо"
Теги: Торпедо
Сегодня, 12:12
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