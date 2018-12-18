Евгений Кафельников разрезал свой платиновый абонемент "Спартака"

Так противно всё это??. pic.twitter.com/AozUTfJzAG — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) December 18, 2018

Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников уничтожил свой платинованый абонемент на матчи клуба."Так противно все это", - подписал Кафельников фото.