Новости партнеров

Евгений Кафельников разрезал свой платиновый абонемент "Спартака"

Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников уничтожил свой платинованый абонемент на матчи клуба.

"Так противно все это", - подписал Кафельников фото.

Теги: Кафельников Спартак
Сегодня, 19:45
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
6
(2)
#6  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:05)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Пока видно только карточку и ножницы, а теперь фото половинок в студию.


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#5  Blessing  Спб (Сегодня, 19:56)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Кафельников разрезал

Да что мелочится то Женя, резал бы сразу свинью, ты даже не представляешь, сколько у тебя бы поклонников стало, ты за всю свою спортивную карьеру столько не имел.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#4  Ахилл  Ульяновск (Сегодня, 19:53)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну и пусть идет в попу. Хотя, куда теперь Спартаку без эндакой опоры...


--------------------
achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
#3  miktar   (Сегодня, 19:51)
  • +2
  •  (2)

да, тяжёлый случай...


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#2  utekay  Россия (Сегодня, 19:50)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
А теперь повар споет про кокс и баню


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 19:46)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
а твиттер не разрезал? Жаль...сеппуку бы сделал лучше.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.