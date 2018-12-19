Новости партнеров

Новый бразильский защитник "Спартака" прилетел в Москву

Бразильский защитник Айртон Лукас, которого приобрел "Спартак" у "Флуминенсе", прибыл в Москву.

Новый игрок красно-белых остановился в одном из отелей столицы.

Напомним, что "Спартак" объявил о подписании долгосрочного договора с футболистом 17 декабря.

Теги: Спартак
Сегодня, 02:08
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.