Новый бразильский защитник "Спартака" прилетел в Москву

Бразильский защитник Айртон Лукас, которого приобрел "Спартак" у "Флуминенсе", прибыл в Москву.Новый игрок красно-белых остановился в одном из отелей столицы.Напомним, что "Спартак" объявил о подписании долгосрочного договора с футболистом 17 декабря.