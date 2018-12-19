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Mash: Аршавин провел ночь в стрип-клубе и не заплатил за прокат лошадей (видео)

Бывший полузащитник "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин провел ночь в стриптиз-клубе, утверждает Телеграм-канал Mash.

Футболист, по данным источника, вышел из заведения с девушками и устроил верховую прогулку на лошадях. Затем он целовался с девушками и отказался платить за поездку.

Теги: Аршавин
Сегодня, 02:35
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#3  dryhnozaurus   (Сегодня, 03:46)
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Болеет за:
«Локомотив»
Неправильный заголовок! Правильный: Шава отказался платить за коней!
Регистрация: 12.06.2016 [жалоба]
#2  RenarTickle  Москва (Сегодня, 03:42)
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Болеет за:
«Спартак»
Ещё бы! Это ж враги Зенита... И вообще: ваши лошади - ваши проблемы! smile
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#1  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 03:11)
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Это был стрип - клуб, где лошади раздеваются?((((((((((((( Фу, какая гадость((


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
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