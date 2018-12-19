Mash: Аршавин провел ночь в стрип-клубе и не заплатил за прокат лошадей (видео)

Аршавин присоединяется к коллегам) pic.twitter.com/OaNBI7gOlU — Никита Камышев (@SkifFc) December 18, 2018

Бывший полузащитник "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин провел ночь в стриптиз-клубе, утверждает Телеграм-канал Mash.Футболист, по данным источника, вышел из заведения с девушками и устроил верховую прогулку на лошадях. Затем он целовался с девушками и отказался платить за поездку.