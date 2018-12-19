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Сергей Прядкин: в роли президента УЕФА я пока себя не вижу

Президент РПЛ Сергей Прядкин ответил на вопрос, готов ли он попробовать себя в должности главы УЕФА.

"Возглавить УЕФА? У меня достаточно работы в рамках Премьер-Лиги, и в роли президента УЕФА я себя пока не вижу. Повторюсь, что да, у нас в стране есть достойные кандидаты, которые в будущем могут хорошо себя проявить на данной должности", — цитирует Прядкина ТАСС
Теги: Прядкин
Сегодня, 11:33
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#4  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 12:39)
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Ну, хоть со зрением проблем нет. Уже радует.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#3  Савелий  Россия (Сегодня, 11:46)
  • 0
  •  (2)

Куя себе вопросики от журналюги... Обкуренный что ли...
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
#2  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:44)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
повторюсь, что да, у нас в стране есть достойные кандидаты, которые в будущем могут хорошо себя проявить на данной должности", — цитирует Прядкина ТАСС


ффак, ну, кому он ещё будет так астрально вылизывать, как ни Мутке, млять..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 11:34)
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Ну нифига себе. Ты ж давно должен сидеть. И не в кресле.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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