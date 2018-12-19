Жена Мамаева: переосмыслит ли Паша? Это ненадолго. Максимум - на год

Жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева в эфире youtube-программы "Дневник хача" заявила, что не верит, что тюрьма навсегда изменит ее мужа."На год, я думаю, переосмыслит, максимум .Человек не поменяется. Что бы ни случилось, люди не меняются по щелчку пальца. Они сейчас выйдут другие, я не сомневаюсь. Что-то делать они не будут, будут вести другой образ жизни. Но это ненадолго. Как только все уляжется и жизнь станет более-менее ровной, если в их карьере все наладится и опять будут деньги, то пройдет время и опять захочется погулять", - сказала Мамаева.