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Жена Мамаева: переосмыслит ли Паша? Это ненадолго. Максимум - на год

Жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева в эфире youtube-программы "Дневник хача" заявила, что не верит, что тюрьма навсегда изменит ее мужа.

"На год, я думаю, переосмыслит, максимум .Человек не поменяется. Что бы ни случилось, люди не меняются по щелчку пальца. Они сейчас выйдут другие, я не сомневаюсь. Что-то делать они не будут, будут вести другой образ жизни. Но это ненадолго. Как только все уляжется и жизнь станет более-менее ровной, если в их карьере все наладится и опять будут деньги, то пройдет время и опять захочется погулять", - сказала Мамаева.
Теги: Мамаев
Сегодня, 16:12
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#3  ythe  Ё-бург (Сегодня, 17:49)
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Болеет за:
«Спартак»
Умная девочка у него


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
#2  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 16:48)
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Суд примет эти слова к последующему решению.
Молодец женушка, топит мужа, пока тот на нарах.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#1  Critique   (Сегодня, 16:30)
  • +3
  •  (5)

Это точно. Нужны более кардинальный меры. 4 месяца в камере класса люкс в СИЗО - мертвому припарка.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
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