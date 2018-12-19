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Источник: Аршавин изменял жене с 21-летней стюардессой

Бывший полузащитник "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин изменял жене с 21-летней стюардессой.

Ранее Аршавин был замечен в компании незнакомых ему женщин в Санкт-Петербурге. Он обнимался с ними и катал их на лошадях. Одной из этих женщин была 21-летняя стюардесса Карина Неман.

Starhit
Теги: Аршавин
Сегодня, 19:46
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17
(2)
#17  druny77  nizniy (Сегодня, 21:56)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Идите вы в ЖОПУ с такой новостью.............
Регистрация: 31.01.2010 [жалоба]
#16  Урфин  СПб (Сегодня, 21:22)
  • 0
  •  (6)

чего-то у этого стархита больно пуританские взгляды для бульварной помойки.
если у него изменой считается катание каких-то телок на лошадях,то хорошо,что этот листок не пробрался в баню к глушаку.оттуда пучеглазый вышел бы,в лучшем случае,некрофилом.
Регистрация: 21.09.2008 [жалоба]
#15  Армеец 61   (Сегодня, 21:20)
  • 0
  •  (2)

Молодая подруга, лучше старого друга!
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
#14  кацо  sirop4ik (Сегодня, 21:17)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
а хоум видео измены есть? жёсткое порно ннада
Регистрация: 22.02.2017 [жалоба]
#13  AnK.   (Сегодня, 21:10)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ну и молодец! Это его личное дело.
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
#12  Сибирячок   (Сегодня, 21:04)
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
,
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#11  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 20:49)
  • -5
  •  (5)

гнусавый бабник и это не новость.. smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#10  FedorFedorych  Ладыжин (Сегодня, 20:25)
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Ну и нахуа мне эта суперновость! Да хоть с Миллером и Дюковым пусть трахается, какое отношение это имеет к футболу!
Регистрация: 18.02.2012 [жалоба]
#9  Сибирячок   (Сегодня, 20:23)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Шампиньон
Если быть последовательным, то тебя уже давно пора усыпить, большим шприцом в свиную сраку.

Видимо, тебе, тупому школьнику неподвластно слово "последовательность". впрочем, в этом нет сомнений - ты дебил потому как. Для тебя.

Последовательность как качество личности – склонность неотступно следовать чему-либо, неуклонно проводить в жизнь что-либо, осуществлять действия, которые непрерывно следуют одно за другим.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#8  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:18)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Ну и чё? Стюардесса - это нормально. Вот если бы он бортпроводника на лошадке катал!
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#7  fd65   (Сегодня, 20:10)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Самая главная футбольная новость на сегодня.....
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
#6  Fen   (Сегодня, 20:09)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Летал много


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Болеть надо за любимый клуб, а не против остальных
Регистрация: 14.08.2015 [жалоба]
#5  nami-sv   (Сегодня, 20:08)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Из всех усилий самое трудное — воздержание языка. Оно же — самое необходимое.
Регистрация: 9.08.2015 [жалоба]
#4  Шампиньон  Столица Мира (Сегодня, 20:06)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Думаю, обвинители Глушакова должны Аршавина тоже заклеймить. Ну, надо же быть последовательными.

Если быть последовательным, то тебя уже давно пора усыпить, большим шприцом в свиную сраку.
Регистрация: 26.01.2018 [жалоба]
#3  utekay  Россия (Сегодня, 20:00)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Шустрый однако.


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#2  zloy   (Сегодня, 19:54)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Барселона»
да а че! ? у него супруга страшная как моя жизнь.. я думаю он не только со стюардессой
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 19:49)
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Думаю, обвинители Глушакова должны Аршавина тоже заклеймить. Ну, надо же быть последовательными.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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