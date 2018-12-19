Источник: Аршавин изменял жене с 21-летней стюардессой

Бывший полузащитник "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин изменял жене с 21-летней стюардессой.Ранее Аршавин был замечен в компании незнакомых ему женщин в Санкт-Петербурге. Он обнимался с ними и катал их на лошадях. Одной из этих женщин была 21-летняя стюардесса Карина Неман.