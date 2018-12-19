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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Сергей Капков: не задумывался об участии в выборах президента РФС
Российский политик, бывший вице-президент РФС Сергей Капков прокомментировал перемены в руководстве футбольного союза.
– Как отреагировали на решение Мутко?
– Было понятно, что Виталий Леонтьевич собирался уходить, у него большой, ответственный участок работы в правительстве России.
– Как оцените его период в РФС?
– Надо говорить не только о последних годах, а о большом временном отрезке. По сути, все, что происходило в нашем футболе за последние 15 лет – это заслуга Мутко. И успехи сборной, и появление новых стадионов и полей – во всем этом есть вклад неугомонного Виталия Леонтьевича. Это очень неравнодушный человек, за любовь к футболу его надо уважать, благодарить.
Место в истории российского футбола Мутко себе создал и определил. Теперь пусть найдутся, как говорится, честолюбивые дублеры, которые попробуют сделать лучше.
– Вы не хотите принять участие в выборах?
– Не задумывался.
– Как долго продлятся раздумья?
– Вы первый, кто задал мне вопрос об участии в выборах. Ранее об этом не задумывался.
– Футбол вам по-прежнему интересен?
– Футбол вообще всем интересен. Наша общая задача – не потерять достижения и успехи, который принес ЧМ-2018 и работу, проделанную Мутко. РФС прошел путь от восемь комнат в ОКР в Лужниках до нового офисного здания в центре Москвы, до суперсовременных стадионов и полей. Задача нового руководителя – развивать все это
– Если вашу кандидатуру выдвинут, пойдете на выборы?
– В РФС меня позвал Мутко. И мое участие – это вопрос организации, предложить это может только Виталий Леонтьевич, потому что я его единомышленник. Его мнение нужно слушать и слышать. Считаю, что Мутко должен выступить и на конференции – он привел огромное число людей в футбол.
"Спорт-Экспресс"
– Как отреагировали на решение Мутко?
– Было понятно, что Виталий Леонтьевич собирался уходить, у него большой, ответственный участок работы в правительстве России.
– Как оцените его период в РФС?
– Надо говорить не только о последних годах, а о большом временном отрезке. По сути, все, что происходило в нашем футболе за последние 15 лет – это заслуга Мутко. И успехи сборной, и появление новых стадионов и полей – во всем этом есть вклад неугомонного Виталия Леонтьевича. Это очень неравнодушный человек, за любовь к футболу его надо уважать, благодарить.
Место в истории российского футбола Мутко себе создал и определил. Теперь пусть найдутся, как говорится, честолюбивые дублеры, которые попробуют сделать лучше.
– Вы не хотите принять участие в выборах?
– Не задумывался.
– Как долго продлятся раздумья?
– Вы первый, кто задал мне вопрос об участии в выборах. Ранее об этом не задумывался.
– Футбол вам по-прежнему интересен?
– Футбол вообще всем интересен. Наша общая задача – не потерять достижения и успехи, который принес ЧМ-2018 и работу, проделанную Мутко. РФС прошел путь от восемь комнат в ОКР в Лужниках до нового офисного здания в центре Москвы, до суперсовременных стадионов и полей. Задача нового руководителя – развивать все это
– Если вашу кандидатуру выдвинут, пойдете на выборы?
– В РФС меня позвал Мутко. И мое участие – это вопрос организации, предложить это может только Виталий Леонтьевич, потому что я его единомышленник. Его мнение нужно слушать и слышать. Считаю, что Мутко должен выступить и на конференции – он привел огромное число людей в футбол.
"Спорт-Экспресс"
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