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Сергей Капков: не задумывался об участии в выборах президента РФС

Российский политик, бывший вице-президент РФС Сергей Капков прокомментировал перемены в руководстве футбольного союза.

– Как отреагировали на решение Мутко?

– Было понятно, что Виталий Леонтьевич собирался уходить, у него большой, ответственный участок работы в правительстве России.

– Как оцените его период в РФС?

– Надо говорить не только о последних годах, а о большом временном отрезке. По сути, все, что происходило в нашем футболе за последние 15 лет – это заслуга Мутко. И успехи сборной, и появление новых стадионов и полей – во всем этом есть вклад неугомонного Виталия Леонтьевича. Это очень неравнодушный человек, за любовь к футболу его надо уважать, благодарить.

Место в истории российского футбола Мутко себе создал и определил. Теперь пусть найдутся, как говорится, честолюбивые дублеры, которые попробуют сделать лучше.

– Вы не хотите принять участие в выборах?

– Не задумывался.

– Как долго продлятся раздумья?

– Вы первый, кто задал мне вопрос об участии в выборах. Ранее об этом не задумывался.

– Футбол вам по-прежнему интересен?

– Футбол вообще всем интересен. Наша общая задача – не потерять достижения и успехи, который принес ЧМ-2018 и работу, проделанную Мутко. РФС прошел путь от восемь комнат в ОКР в Лужниках до нового офисного здания в центре Москвы, до суперсовременных стадионов и полей. Задача нового руководителя – развивать все это

– Если вашу кандидатуру выдвинут, пойдете на выборы?

– В РФС меня позвал Мутко. И мое участие – это вопрос организации, предложить это может только Виталий Леонтьевич, потому что я его единомышленник. Его мнение нужно слушать и слышать. Считаю, что Мутко должен выступить и на конференции – он привел огромное число людей в футбол.

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 20:04
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#1  kurynin60  г. Курск (Сегодня, 21:36)
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Только не Дюкова.. Иначе это будет болотно-гряьпромовский футбол..
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
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