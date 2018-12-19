Михаил Галактионов: ушел из "Ахмата" из-за отсутствия результата

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов заявил, что ушел из "Ахмата" в апреле 2018 года из-за отсутствия результата.- После поражения в Казани я написал заявление, - сказал Галактионов. - Команде нужна была хорошая встряска. Жизнь показала – все правильно сделал. Оставшиеся шесть матчей "Ахмат" прошел без поражений, в Москве добился ничьей с "Локомотивом", обыграл "Спартак" и финишировал на девятом месте.– Отсутствие результата. Когда его нет, а внутри штаба происходят не вполне понятные диалоги, надо принимать решение.– Нет. Это не эмоциональный всплеск, а взвешенный шаг. Я осознавал, что тут варианта два. Либо ситуацию переворачиваем, либо ухожу.