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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Михаил Галактионов: ушел из "Ахмата" из-за отсутствия результата
Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов заявил, что ушел из "Ахмата" в апреле 2018 года из-за отсутствия результата.
- После поражения в Казани я написал заявление, - сказал Галактионов. - Команде нужна была хорошая встряска. Жизнь показала – все правильно сделал. Оставшиеся шесть матчей "Ахмат" прошел без поражений, в Москве добился ничьей с "Локомотивом", обыграл "Спартак" и финишировал на девятом месте.
-Что стало последней каплей?
– Отсутствие результата. Когда его нет, а внутри штаба происходят не вполне понятные диалоги, надо принимать решение.
– Оно было спонтанным?
– Нет. Это не эмоциональный всплеск, а взвешенный шаг. Я осознавал, что тут варианта два. Либо ситуацию переворачиваем, либо ухожу.
"Спорт-Экспресс"
- После поражения в Казани я написал заявление, - сказал Галактионов. - Команде нужна была хорошая встряска. Жизнь показала – все правильно сделал. Оставшиеся шесть матчей "Ахмат" прошел без поражений, в Москве добился ничьей с "Локомотивом", обыграл "Спартак" и финишировал на девятом месте.
-Что стало последней каплей?
– Отсутствие результата. Когда его нет, а внутри штаба происходят не вполне понятные диалоги, надо принимать решение.
– Оно было спонтанным?
– Нет. Это не эмоциональный всплеск, а взвешенный шаг. Я осознавал, что тут варианта два. Либо ситуацию переворачиваем, либо ухожу.
"Спорт-Экспресс"
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