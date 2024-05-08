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Агент - о будущем Кучаева: все разговоры с "Пари НН" будут по окончании сезона

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Агент Александр Клюев, работающий с полузащитником "Пари НН" Константином Кучаевым, прокомментировал будущее своего клиента.
Фото: Чемпионат.com
"Кучаев сейчас сосредоточен на оставшихся играх сезона в "Пари НН". Ему нужно помочь решить команде задачу. Все разговоры с клубом будут после этого", цитирует агента "Чемпионат".

Атакующий полузащитник Константин Кучаев перешел в "Пари НН" из московского ЦСКА в феврале этого года в качестве свободного агента. Стороны заключили трудовое соглашение до конца нынешнего сезона. 26-летний хавбек сыграл за нижегородцев шесть матчей в российской Премьер-лиге, провел на поле 428 минут и отметился одной голевой передачей.

Константин Кучаев Нижний Новгород Российские трансферы
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