Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Алания
17:00
РодинаНе начат
Сокол
18:00
ЧерноморецНе начат
КАМАЗ
19:00
ЕнисейНе начат
Динамо Мх
19:30
ХимкиНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Реал Мадрид
22:00
БаварияНе начат

Лига конференций УЕФА

Брюгге
19:45
ФиорентинаНе начат

Квеквескири - о новом главном тренере в "Факеле": уже привыкаем, что сегодня может быть один, завтра - другой

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Факела" Ираклий Квеквескири прокомментировал смену наставника воронежской команды.
Фото: ФК "Факел"
"Знаете, у нас такая работа: руководители решают, кто тренирует команду. Мы же, футболисты, уже привыкаем, что сегодня может быть один, завтра - другой. Нам без разницы - мы должны выходить и делать свое дело", - цитирует Квеквескири "Чемпионат".

Напомним, Сергей Ташуев покинул пост главного тренера "Факела" 26 апреля. Он возглавлял воронежскую команду с 8 сентября прошлого года, придя на смену Вадиму Евсееву. После ухода Ташуева наставником воронежцев стал Игорь Черевченко, под руководством которого "Факел" провел уже два матча в РПЛ, дважды сыграв вничью - с "Сочи" в гостях (0:0) и петербургским "Зенитом" на своем поле (1:1).

Квеквескири Факел Сергей Ташуев Игорь Черевченко
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится