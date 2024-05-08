"Знаете, у нас такая работа: руководители решают, кто тренирует команду. Мы же, футболисты, уже привыкаем, что сегодня может быть один, завтра - другой. Нам без разницы - мы должны выходить и делать свое дело", - цитирует Квеквескири "Чемпионат".
Напомним, Сергей Ташуев покинул пост главного тренера "Факела" 26 апреля. Он возглавлял воронежскую команду с 8 сентября прошлого года, придя на смену Вадиму Евсееву. После ухода Ташуева наставником воронежцев стал Игорь Черевченко, под руководством которого "Факел" провел уже два матча в РПЛ, дважды сыграв вничью - с "Сочи" в гостях (0:0) и петербургским "Зенитом" на своем поле (1:1).
Квеквескири - о новом главном тренере в "Факеле": уже привыкаем, что сегодня может быть один, завтра - другой
Полузащитник "Факела" Ираклий Квеквескири прокомментировал смену наставника воронежской команды.
Фото: ФК "Факел"