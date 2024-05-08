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Квеквескири: "Зенит" считает правильным иметь столько легионеров и Марио, который двух слов по-русски связать не может

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Капитан "Факела" Ираклий Квеквескири поделился мыслями о векторе развития "Зенита".
Фото: Чемпионат.com
- "Зенит" - позор нашего футбола? Я так не считаю. Это право любого клуба - выбирать философию и путь развития. Мне вообще без разницы. Они считают правильным иметь такое количество легионеров и несколько россиян. А еще есть Марио Фернандес, который двух слов по-русски связать не может.

В понедельник, 6 мая, состоялся матч 27-го тура российской Премьер-лиги между "Факелом" и петербургским "Зенитом". Игра проходила в Воронеже и закончилась вничью со счетом 1:1. Напомним, что в ходе встречи болельщики хозяев поля скандировали "Зенит" - позор российского футбола".

"Зенит" на данный момент занимает первое место в турнирной таблице, набрав 51 очко. Отрыв от идущих следом "Краснодара" и московского "Динамо" составляет всего один балл. До конца текущего сезона командам осталось провести по три тура.

Источник: "Чемпионат"

Квеквескири Факел Зенит
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