- "Зенит" - позор нашего футбола? Я так не считаю. Это право любого клуба - выбирать философию и путь развития. Мне вообще без разницы. Они считают правильным иметь такое количество легионеров и несколько россиян. А еще есть Марио Фернандес, который двух слов по-русски связать не может.
В понедельник, 6 мая, состоялся матч 27-го тура российской Премьер-лиги между "Факелом" и петербургским "Зенитом". Игра проходила в Воронеже и закончилась вничью со счетом 1:1. Напомним, что в ходе встречи болельщики хозяев поля скандировали "Зенит" - позор российского футбола".
"Зенит" на данный момент занимает первое место в турнирной таблице, набрав 51 очко. Отрыв от идущих следом "Краснодара" и московского "Динамо" составляет всего один балл. До конца текущего сезона командам осталось провести по три тура.
Источник: "Чемпионат"
Квеквескири: "Зенит" считает правильным иметь столько легионеров и Марио, который двух слов по-русски связать не может
Капитан "Факела" Ираклий Квеквескири поделился мыслями о векторе развития "Зенита".
Фото: Чемпионат.com