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Адвокат Мамаева: изменение статьи обвинения? В целом ничего не изменилось

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, прокомментировал тот факт, что следствие изменило статью, вменяемую Мамаеву, Александру и Кириллу Кокориным, а также Александру Протасовицкому, на более тяжкую.

Вместо побоев им инкриминируют причинение лёгкого вреда здоровью.

"Ценность фактически та же самая. Это преступление небольшой тяжести. В целом ничего не изменилось. Позиция следствия, которая раньше была, такой же и осталась. Юридически оно утяжелено, но фактически так и осталось. Существенно не влияет на наказание. Это самые минимально наказуемые преступления. В основном, практика наказания, не связанная с лишением свободы", - цитирует Игоря Бушманова телеканал 360.
Теги: Мамаев Краснодар
Сегодня, 20:07
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#2  junga  Сочи (Сегодня, 20:21)
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Так то оно так, но основная статья, хулиганка, что дышло, можно и штраф дать, а можно и уехать на трёшку запросто, а тут все будет по максимуму, даже условка далеко не факт, так как на усмотрение судьи, а судье уже дали команду нужную


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
#1  tiki  Москва (Сегодня, 20:14)
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Болеет за:
ЦСКА
да блин.молчать малые не умеют. сами ляпнули про суд и судью
что и доказывает что такие не меняются
где надо - промолчать не могут


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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