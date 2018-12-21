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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Адвокат Мамаева: изменение статьи обвинения? В целом ничего не изменилось
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, прокомментировал тот факт, что следствие изменило статью, вменяемую Мамаеву, Александру и Кириллу Кокориным, а также Александру Протасовицкому, на более тяжкую.
Вместо побоев им инкриминируют причинение лёгкого вреда здоровью.
"Ценность фактически та же самая. Это преступление небольшой тяжести. В целом ничего не изменилось. Позиция следствия, которая раньше была, такой же и осталась. Юридически оно утяжелено, но фактически так и осталось. Существенно не влияет на наказание. Это самые минимально наказуемые преступления. В основном, практика наказания, не связанная с лишением свободы", - цитирует Игоря Бушманова телеканал 360.
Вместо побоев им инкриминируют причинение лёгкого вреда здоровью.
"Ценность фактически та же самая. Это преступление небольшой тяжести. В целом ничего не изменилось. Позиция следствия, которая раньше была, такой же и осталась. Юридически оно утяжелено, но фактически так и осталось. Существенно не влияет на наказание. Это самые минимально наказуемые преступления. В основном, практика наказания, не связанная с лишением свободы", - цитирует Игоря Бушманова телеканал 360.
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