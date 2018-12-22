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Ростов-на-Дону Ахмат
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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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"Динамо" продлило контракт с Рыковым
Заместитель генерального директора московского "Динамо" по спортивным вопросам Роман Широков сообщил, что клуб осенью продлил контракт с защитником Владимиром Рыковым.
Летом 2019 года заканчиваются контракт у Антона Шунина, Евгения Луценко, Себастьяна Хольмена и Алексея Козлова.
"Рыков переподписан еще осенью, с остальными будем разговаривать. При наличии предложений по игрокам от других клубов — будем думать.
Новый контракт с Рыковым рассчитан на два года", - цитирует Широкова Sport24.
Летом 2019 года заканчиваются контракт у Антона Шунина, Евгения Луценко, Себастьяна Хольмена и Алексея Козлова.
"Рыков переподписан еще осенью, с остальными будем разговаривать. При наличии предложений по игрокам от других клубов — будем думать.
Новый контракт с Рыковым рассчитан на два года", - цитирует Широкова Sport24.
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