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Подруга Кокорина: Саше и Паше хочется играть, они согласятся на матч в СИЗО

Спортивный менеджер и давняя подруга Александра Кокорина Дарья Шишканова сообщила, что Кокорин и Павел Мамаев, скорее всего, согласятся сыграть в футбол в СИЗО.

"Конечно, ребятам хочется играть, они согласятся, потому что это хоть какая-то практика, это не шестиметровая камера. Может быть, кто-то считает, что этот футбольный матч с участием Саши в СИЗО – это здорово. Но я так не считаю. Если бы это было на постоянной основе, если бы они постоянно играли, может быть, это пошло бы на пользу ребятам. Если бы они играли хотя бы раз в неделю с заключенными, от этого могла бы быть польза. Но я так понимаю, что из этого матча хотят сделать некое представление.

Мне эта идея не очень нравится. Какой футбол в Бутырке? Они должны играть в своих командах", - цитирует Шишканову "РИА Новости".
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 20:33
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#1  casabl   (Сегодня, 21:40)
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Саше и Паше хочется играть, они согласятся на матч в СИЗО.

А шо, там шашки не выдают?


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
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