Новости партнеров

Артем Дзюба - об уходе из "Спартака": Федун плохо относится к воспитанникам

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал, почему покинул "Спартак".

"Спартак" плохо относится к воспитанникам. Я ушел, потому что Леонид Арнольдович Федун прошел мимо меня на базе, когда надо было продлить контракт.

Я должен был встретиться с ним лично и обсудить детали нового соглашения. А потом он просто прошел мимо. Деньги? Вранье", – сказал Дзюба.

Eurosport
Теги: Дзюба Спартак
Сегодня, 09:30
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
6
(1)
#6  кацо  sirop4ik (Сегодня, 10:25)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
это уже у него какая по счёту версия ухода из Спартака? неужели он сам не понимает что все видят как он брешет
Регистрация: 22.02.2017 [жалоба]
#5  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 10:18)
  • +1
  •  (1)
online

a cho on ploxo otnositsya? on soderjit ix ochen dolgo, zarplati platyat , obuvayut, odevayut, kormyat, razejayut po zagranizam, usloviya korolevskie. i eto ploxoe otnoshenie k vospitannikam?????? s takimi usloviyami doljni rvat zadnizu i blagodarit gospada za takuyu vozmojnost/ oborzel vkonez!!!!!!!!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#4  Кепончег УЕФА  где-то здесь (Сегодня, 09:54)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
То ли дело бомжи)) збс к воспитанникам относятся))
Ну и по поводу лично поговорить, парнишка оху..л, хотя какая она парнишка, шл...ха


--------------------
#федунпиздун
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
#3  Freddy   (Сегодня, 09:52)
  • +2
  •  (2)

Буратинко,сено к лошади не ходит))Дзюба,ты нас слышишь? sweat_smile
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#2  Primus  Москва (Сегодня, 09:36)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Зато Миллер к своим воспитанникам заебись как хорошо относится
Ну ка, Шлюба, сказала А - говори Б, сучка деревянная smirk


--------------------
Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 09:36)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Куясе, пуп земли Зюба. Тебе нужен был контракт или Федуну?

И тут же своё враньё.
Деньги? Вранье",

контракт - это деньги и его хотел ты. И в Зенит ушёл на бОльшие деньги. Да и примеров воровства денег с твой стороны уйма. Деньги для тебя - это всё и иногда назло всем чуть-чуть играешь.
Даже в суд на Федуна подавал из-за денег. Тьфу, лжец.
Иди как ты в лес, воспитанник. Ты так, тусовался в Спартаке.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.