Агент: я больше верю в возвращение Головина, чем Промеса

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:23
Карреру и Трабукки отправляли в Оренбург. Что за движения происходят около лучшего новичка сезона? (1)
Карреру и Трабукки отправляли в Оренбург. Что за движения происходят около лучшего новичка сезона? (1)
16:16
Глава Федерации футбола Ростовской области: Дюков работает в крупном бизнесе, но не оторван от земли
Глава Федерации футбола Ростовской области: Дюков работает в крупном бизнесе, но не оторван от земли
13:39
Владислав Пантелеев: "Рубин" - новый вызов для меня. Нужно будет доказывать, работать и расти (5)
Владислав Пантелеев: "Рубин" - новый вызов для меня. Нужно будет доказывать, работать и расти (5)
13:20
Федерация футбола Татарстана первой выдвинула кандидатуру Александра Дюкова на пост президента РФС (1)
Федерация футбола Татарстана первой выдвинула кандидатуру Александра Дюкова на пост президента РФС (1)
12:41
Александр Тарханов: Дзюба — лучший игрок в России: он ворвался в сборную и потащил команду за собой (3)
Александр Тарханов: Дзюба — лучший игрок в России: он ворвался в сборную и потащил команду за собой (3)
12:30
"Манчестер Сити" падает на третье место, в Италии скандал на почве расизма, Сульшер начинает в "МЮ" с двух побед (3)
"Манчестер Сити" падает на третье место, в Италии скандал на почве расизма, Сульшер начинает в "МЮ" с двух побед (3)
09:27
Сульшер – пятый тренер "МЮ", стартовавший с двух побед в чемпионате - так же начинал и Моуринью
Сульшер – пятый тренер "МЮ", стартовавший с двух побед в чемпионате - так же начинал и Моуринью
Вчера, 23:04
"Арсенал" сыграл вничью с "Брайтоном"
"Арсенал" сыграл вничью с "Брайтоном"
Вчера, 22:14
Деян Ловрен: Это хороший день для "Ливерпуля", хотим повторить успех в игре с "Арсеналом"
Деян Ловрен: Это хороший день для "Ливерпуля", хотим повторить успех в игре с "Арсеналом"
Вчера, 21:34
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Хаддерсфилд" со счетом 3:1 (1)
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Хаддерсфилд" со счетом 3:1 (1)
Вчера, 21:09
"Манчестер Сити" уступил на выезде "Лестеру" (2)
"Манчестер Сити" уступил на выезде "Лестеру" (2)
Агент: я больше верю в возвращение Головина, чем Промеса
Известный футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал возможное возвращение в "Спартак" голландского нападающего Квинси Промеса.
"Сейчас начнется трансферное окно, и каждый день будут кого-то куда-то отправлять и возвращать. Это было, есть и будет. Но с точки зрения реальности, честно говоря, я в таком возвращении сомневаюсь. Тем более учитывая менеджмент "Спартака". Я больше поверю, что ЦСКА Головина вернет, чем "Спартак" Промеса.
Для "Спартака" это был бы великолепный вариант, Промес там адаптирован. А как это на самом деле, черт его знает. Если бы у ЦСКА такая ситуация была, я бы действительно не удивился. Вспомнить хотя бы Вагнера Лава, которого у них называли "цыганским конем", потому что он уходил и возвращался. Другой пример — Думбия, которого продали за хорошие деньги итальянской "Роме", а потом вернули, и он помог чемпионами стать.
Испанцы все-таки немалые деньги заплатили, поэтому пока все это только на уровне слухов, как я думаю»", — приводит слова Сафонова "телеканал 360".
"Сейчас начнется трансферное окно, и каждый день будут кого-то куда-то отправлять и возвращать. Это было, есть и будет. Но с точки зрения реальности, честно говоря, я в таком возвращении сомневаюсь. Тем более учитывая менеджмент "Спартака". Я больше поверю, что ЦСКА Головина вернет, чем "Спартак" Промеса.
Для "Спартака" это был бы великолепный вариант, Промес там адаптирован. А как это на самом деле, черт его знает. Если бы у ЦСКА такая ситуация была, я бы действительно не удивился. Вспомнить хотя бы Вагнера Лава, которого у них называли "цыганским конем", потому что он уходил и возвращался. Другой пример — Думбия, которого продали за хорошие деньги итальянской "Роме", а потом вернули, и он помог чемпионами стать.
Испанцы все-таки немалые деньги заплатили, поэтому пока все это только на уровне слухов, как я думаю»", — приводит слова Сафонова "телеканал 360".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.