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Агент: я больше верю в возвращение Головина, чем Промеса

Известный футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал возможное возвращение в "Спартак" голландского нападающего Квинси Промеса.

"Сейчас начнется трансферное окно, и каждый день будут кого-то куда-то отправлять и возвращать. Это было, есть и будет. Но с точки зрения реальности, честно говоря, я в таком возвращении сомневаюсь. Тем более учитывая менеджмент "Спартака". Я больше поверю, что ЦСКА Головина вернет, чем "Спартак" Промеса.

Для "Спартака" это был бы великолепный вариант, Промес там адаптирован. А как это на самом деле, черт его знает. Если бы у ЦСКА такая ситуация была, я бы действительно не удивился. Вспомнить хотя бы Вагнера Лава, которого у них называли "цыганским конем", потому что он уходил и возвращался. Другой пример — Думбия, которого продали за хорошие деньги итальянской "Роме", а потом вернули, и он помог чемпионами стать.

Испанцы все-таки немалые деньги заплатили, поэтому пока все это только на уровне слухов, как я думаю»", — приводит слова Сафонова "телеканал 360".
Теги: Головин Промес
Сегодня, 15:22
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