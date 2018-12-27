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Дмитрий Павлов: футбол будет развиваться, если в РФС будет такой сильный человек, как Дюков

Президент Федерации футбола Липецкой области Дмитрий Павлов прокомментировал решение Федерации о выдвижении председателя совета директоров "Зенита" Александра Дюкова на пост президента Российского футбольного союза (РФС).

"На сегодняшнем заседании президиума все 11 членов проголосовали за Александра Дюкова. Всем был разослан документ с его биографией. Человек занимал серьезные посты в газовой и нефтяной промышленности. В 2008 году возглавил "Зенит", именно тогда в клубе произошли кардинальные изменения – команда выиграла Кубок и Суперкубок УЕФА. И до сих пор "Зенит" находится на высшей ступени нашей футбольной элиты. Если в РФС будет такой сильный человек, как Дюков, то это будет сказываться на развитии и на плодотворной работе всего нашего футбола", - цитирует Павлова "Спорт-Экспресс".
Теги: Дюков
Сегодня, 18:42
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(3)
#9  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 19:19)
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Если придёт Дюков, то футболу пинцет. Фурсенко чуть не угробил, а Дюков точно добьёт. Даже зачатки спортивного принципа в нашем футболе исчезнут если не навсегда, то надолго.

Зато Клоппа с его Ливерпулишкой "обыграют" 5-0.
Если,конечно,моториста не отмажут от вада и их пустят туда


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#8  Ниндзя   (Сегодня, 19:17)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Сибирячок,
ты сосатель подшконочный хули тут раскукарекался? Ты чмо рождённое усилиями двух геев и выношенное в очковой сумке завали хрюкотальник, ты кумовская подстилка блеять тут ещё будешь, старая ублюдина
Регистрация: 27.12.2018 [жалоба]
#7  Сибирячок   (Сегодня, 19:13)
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ниндзя
Цитата: Сибирячок
привык иметь собственное мнение

вот и имей его дальше, чепушила свиноухая хоть за щеку, хоть под хвост. Ваш ветеран Дюкова поддержал тем временем

Ты свой опыт зашкварника оставь при себе. здесь он в хер никому не упирался.

И да. Стукануть не забудь модеру. Ты на зоне к куму бегал и здесь стучишь постоянно, дятел.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#6  duha  Зауралье (Сегодня, 19:13)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
вся челядь расплылась в благоговейном уважении и восхищении.....


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Эта слеза не от ветра, а от смеха над обманутыми дураками.
Регистрация: 24.08.2006 [жалоба]
#5  Ниндзя   (Сегодня, 19:06)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
привык иметь собственное мнение

вот и имей его дальше, чепушила свиноухая хоть за щеку, хоть под хвост. Ваш ветеран Дюкова поддержал тем временем
Регистрация: 27.12.2018 [жалоба]
#4  Сибирячок   (Сегодня, 18:59)
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ниндзя
Сибирячок,
dreamcatcher,

Бронзовый призёр чемпионата мира 1966 года Анзор Кавазашвили прокомментировал слухи о назначении председателя совета директоров "Зенита" Александра Дюкова на пост главы РФС.

Я думаю, что он стал бы отличным президентом РФС. Нужно его поддержать, если он выставит свою кандидатуру на пост президента организации. Не зря же он столько лет руководил и остался председателем совета директоров "Зенита".

Он также был членом исполкома РФС, это человек, который понимает, знает все азы футбола и все его слабые стороны", — цитирует Кавазашвили "Национальная служба новостей".

И на кой мне эта фуйня? Я как то привык иметь собственное мнение. Так что пончик, иди на свой ослосайт и там чепуши.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  Ниндзя   (Сегодня, 18:56)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Сибирячок,
dreamcatcher,

Бронзовый призёр чемпионата мира 1966 года Анзор Кавазашвили прокомментировал слухи о назначении председателя совета директоров "Зенита" Александра Дюкова на пост главы РФС.

Я думаю, что он стал бы отличным президентом РФС. Нужно его поддержать, если он выставит свою кандидатуру на пост президента организации. Не зря же он столько лет руководил и остался председателем совета директоров "Зенита".

Он также был членом исполкома РФС, это человек, который понимает, знает все азы футбола и все его слабые стороны", — цитирует Кавазашвили "Национальная служба новостей".
Регистрация: 27.12.2018 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 18:54)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Если придёт Дюков, то футболу пинцет. Фурсенко чуть не угробил, а Дюков точно добьёт.
Даже зачатки спортивного принципа в нашем футболе исчезнут если не навсегда, то надолго.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  dreamcatcher   (Сегодня, 18:48)
  • +2
  •  (6)

Чем же он силен? Тем, что через чью-то жопу, как глист пролез к кормушке?
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
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