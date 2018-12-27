Олег Флегонтов принял решение покинуть пост гендиректора "Анжи"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:17
Альберто Морено: мне не нравится, как со мной поступил Клопп. Готов рассмотреть предложения (1)
Альберто Морено: мне не нравится, как со мной поступил Клопп. Готов рассмотреть предложения (1)
18:42
Дмитрий Павлов: футбол будет развиваться, если в РФС будет такой сильный человек, как Дюков (7)
Дмитрий Павлов: футбол будет развиваться, если в РФС будет такой сильный человек, как Дюков (7)
18:12
Зампред ОНК: на руках - письменное заявление Мамаева, в котором он просит провести матч в "Бутырке". Сыграем и без Кокорина (5)
Зампред ОНК: на руках - письменное заявление Мамаева, в котором он просит провести матч в "Бутырке". Сыграем и без Кокорина (5)
17:40
Глава Федерации футбола Ставропольского края: с помощью Дюкова хотелось бы попросить обратить внимание на массовый и детско-юношеский футбол
Глава Федерации футбола Ставропольского края: с помощью Дюкова хотелось бы попросить обратить внимание на массовый и детско-юношеский футбол
17:07
Адвокат Кирилла Кокорина: оба брата сказали, что ничего не слышали о футбольном матче в тюрьме (1)
Адвокат Кирилла Кокорина: оба брата сказали, что ничего не слышали о футбольном матче в тюрьме (1)
16:23
Карреру и Трабукки отправляли в Оренбург. Что за движения происходят около лучшего новичка сезона? (2)
Карреру и Трабукки отправляли в Оренбург. Что за движения происходят около лучшего новичка сезона? (2)
16:16
Глава Федерации футбола Ростовской области: Дюков работает в крупном бизнесе, но не оторван от земли (1)
Глава Федерации футбола Ростовской области: Дюков работает в крупном бизнесе, но не оторван от земли (1)
13:39
Владислав Пантелеев: "Рубин" - новый вызов для меня. Нужно будет доказывать, работать и расти (6)
Владислав Пантелеев: "Рубин" - новый вызов для меня. Нужно будет доказывать, работать и расти (6)
13:20
Федерация футбола Татарстана первой выдвинула кандидатуру Александра Дюкова на пост президента РФС (1)
Федерация футбола Татарстана первой выдвинула кандидатуру Александра Дюкова на пост президента РФС (1)
12:41
Александр Тарханов: Дзюба — лучший игрок в России: он ворвался в сборную и потащил команду за собой (6)
Александр Тарханов: Дзюба — лучший игрок в России: он ворвался в сборную и потащил команду за собой (6)
12:30
"Манчестер Сити" падает на третье место, в Италии скандал на почве расизма, Сульшер начинает в "МЮ" с двух побед (3)
"Манчестер Сити" падает на третье место, в Италии скандал на почве расизма, Сульшер начинает в "МЮ" с двух побед (3)
Олег Флегонтов принял решение покинуть пост гендиректора "Анжи"
Генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов оставит свою должность до конца года.
Такое решение он принял по собственной инициативе, сообщает "РИА Новости".
Флегонтов был назначен гендиректором "Анжи" прошлым летом, до этого он на аналогичной должности работал в "СКА-Хабаровске". В октябре Флегонтов заявил, что долги "Анжи" увеличились до 300 миллионов рублей.
Такое решение он принял по собственной инициативе, сообщает "РИА Новости".
Флегонтов был назначен гендиректором "Анжи" прошлым летом, до этого он на аналогичной должности работал в "СКА-Хабаровске". В октябре Флегонтов заявил, что долги "Анжи" увеличились до 300 миллионов рублей.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.