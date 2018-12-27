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Олег Флегонтов принял решение покинуть пост гендиректора "Анжи"

Генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов оставит свою должность до конца года.

Такое решение он принял по собственной инициативе, сообщает "РИА Новости".

Флегонтов был назначен гендиректором "Анжи" прошлым летом, до этого он на аналогичной должности работал в "СКА-Хабаровске". В октябре Флегонтов заявил, что долги "Анжи" увеличились до 300 миллионов рублей.
Теги: Флегонтов Анжи
Сегодня, 22:04
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#1  tiki  Москва (Сегодня, 22:11)
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Болеет за:
ЦСКА
а че, норм
свое урвал, а остальное - не при делах
так и в Динамо делали
и в старом Анжи
и так далее


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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