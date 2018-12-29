Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Павел Мамаев написал заявление на Соловчука, в котором утверждает, что тот нанес ему побои

Хавбек "Краснодара" Павел Мамаев написал заявление в полицию, в котором утверждает, что водитель Виталий Соловчук нанес ему побои.

"Заявление Мамаева поступило в отдел полиции по Пресненскому району, он утверждает, что Соловчук нанес ему удар в область подбородка. Полиция проводит проверку, по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело по статье "Побои", - цитирует Р-Спорт источника в правоохранительных органах.
Теги: Мамаев Кокорин
Сегодня, 14:37
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(3)
#5  Лето-рыбалка,мяч.  Россия (Сегодня, 14:58)
  • 0
  •  (0)

Водитель защищался.имеет право.превышения не было.
Регистрация: 8.07.2018 [жалоба]
#4  mitin1  Россия (Сегодня, 14:58)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Где они адвокатов берут???
Регистрация: 18.04.2009 [жалоба]
#3  Volodia379   (Сегодня, 14:56)
  • 0
  •  (0)
online

Ответка пошла! Сначала Мамаев бил теперь его! Наверно показания выбивают! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#2  Dreyk   (Сегодня, 14:43)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
А Кокорин еще не написал заяву на Пак, может это его ударили стулом.
Регистрация: 10.09.2016 [жалоба]
#1  Савелий  Россия (Сегодня, 14:41)
  • +1
  •  (1)
online

Детский сад....
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.