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"Спартак" объявит о переходе Аяза Гулиева в ближайшее время

По информации Sport_inside, "Спартак" объявит о переходе хавбека "Ростова" Аяза Гулиева в ближайшее время.

Футболист уже согласовал условия личного контракта со "Спартаком". Трансфер Гулиева обойдется московскому клубу в 60 миллионов рублей.

Гулиев перешел в "Ростов" из "Спартак" на правах аренды в январе 2018 года, а в июне клуб с берегов Дона подписал с ним полноценный контракт сроком на четыре года.
Теги: Спартак Гулиев
Сегодня, 14:56
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#1  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 15:07)
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Болеет за:
ЦСКА
Какими надо быть идиотами, чтобы отдать игрока в аренду, с правом выкупа. Ростов его выкупил, а потом возвращать за бабло обратно. Это дно "эффективного управления" по мне. Вот если бы такие "эффективные управленцы" платили за их тупость из своего кармана, то глядишь и научились бы работать, а не тупить...
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
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