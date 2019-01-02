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L'equipe: "Лион" отверг предложение "Зенита" по своему полузащитнику Луке Тусару

"Лион" отказался от предложения питерского "Зенита" по своему полузащитнику Луке Тусару.

Как сообщает L'equipe, французский клуб даже не стал вступать в переговоры с российской командой. Действующий контракт Тусара со своим клубом рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне Тусар принял участие в 15 матчах французской Лиги 1, в которых не записал на свой счёт ни одного результативного действия.
Теги: Зенит Лион
Сегодня, 11:51
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#2  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 13:42)
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Цитата: К.А.
в конец охренели лягушатники.побрезговали
болото загажено у пидерских smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#1  К.А.  Столица (Сегодня, 13:33)
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online
Болеет за:
«Спартак»
в конец охренели лягушатники.побрезговали брать народное достояние flushed


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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