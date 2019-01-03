Новости партнеров

Братья Березуцкие прибыли в расположение "Витесса" на сбор в Португалии

Тренер нидерландского футбольного клуба "Витесс" Василий Березуцкий заявил РИА Новости, что прибыл в расположение команды на сбор в Португалии.

Бывшие защитники московского ЦСКА и сборной России Алексей и Василий Березуцкие присоединятся к тренерскому штабу команды в четверг. Сбор "Витесса", во время которого команда проведет товарищеский матч с шотландским "Ливингстоном", продлится с 3 по 12 января.

"Мы (с братом Алексеем) уже в Португалии в расположении "Витесса", но команда еще не собралась", - сказал Березуцкий по телефону.

В декабре Березуцкие сдали экзамены на тренерскую категорию А. "Витесс" с лета возглавляет экс-главный тренер армейского клуба и сборной России Леонид Слуцкий. Братья Березуцкие объявили о завершении карьеры летом 2018 года.
Теги: Витесс Березуцкий В. Березуцкий А.
Сегодня, 18:50
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.