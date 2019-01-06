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Максим Глушенков - о Кононове: думаю, в "Спартаке" он достигнет больших высот. Он отличный тренер

Полузащитник Максим Глушенков, который недавно подписал долгосрочный контракт со "Спартаком", прокомментировал назначение Олега Кононова на пост главного тренера красно-белых.

Он считает, что Кононов достигнет больших высот.

– "Спартак" интересовался вами, когда тренером был еще Массимо Каррера. Месяц назад его уволили.

– Мне не принципиально, под чьим руководством выступать: Массимо Карреры или Олега Кононова. Не знаю, видел ли вообще Массимо, как я играю. Но, наверное, видел, раз нас с Наилем Умяровым подписали из "Чертаново", – сказал Глушенков в интервью изданию "Рабочий путь".

– Кононов – правильный выбор для "Спартака"?

– Он отличный тренер. Прошлые команды при нем отлично играли. Думаю, в "Спартаке" он достигнет больших высот.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кононов Глушенков Спартак
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