"Ривер Плейт" готов выкупить Ригони у "Зенита" за 6 млн евро

Аргентинский клуб "Ривер Плейт" продолжает вести переговоры насчет трансфера полузащитника "Зенита" Эмилиано Ригони.По информации Circulo Central, руководство "Ривера" хочет взять Ригони в аренду с опцией выкупа в размере 6 миллионов евро. Российская сторона настаивает на том, чтобы право выкупа составляло 9 миллионов евро."Ригони" сейчас выступает в Серии А в составе "Аталанты" на правах аренды. В сезоне-2018/19 Ригони забил 3 гола в 12 играх Серии А.Напомним, "Зенит" купил Ригони у "Индепендьенте" в августе 2017 года за 9 млн евро.