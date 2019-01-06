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"Ривер Плейт" готов выкупить Ригони у "Зенита" за 6 млн евро

Аргентинский клуб "Ривер Плейт" продолжает вести переговоры насчет трансфера полузащитника "Зенита" Эмилиано Ригони.

По информации Circulo Central, руководство "Ривера" хочет взять Ригони в аренду с опцией выкупа в размере 6 миллионов евро. Российская сторона настаивает на том, чтобы право выкупа составляло 9 миллионов евро.

"Ригони" сейчас выступает в Серии А в составе "Аталанты" на правах аренды. В сезоне-2018/19 Ригони забил 3 гола в 12 играх Серии А.

Напомним, "Зенит" купил Ригони у "Индепендьенте" в августе 2017 года за 9 млн евро.

Sport24
Теги: Ривер Плейт Зенит Ригони
Сегодня, 15:11
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#8  liasport433   (Сегодня, 15:54)
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Говно клубчик бросили всех кого могли...
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
#7  Freddy   (Сегодня, 15:51)
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online

латиносы быстро поняли что зенит это кладбище талантов,соображают
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#6  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 15:49)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
быстро откликаешься, молодец

Сейчас пишу диссертацию по твоему случаю


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#5  utekay  Россия (Сегодня, 15:48)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Лечащий Врач
Написано в заметке.

быстро откликаешься, молодец....а теперь сдрисни отсюда


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#4  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 15:46)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
а за сколько брали?

Написано в заметке.
Ты же не настолько дурак,или?


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#3  utekay  Россия (Сегодня, 15:42)
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online
Болеет за:
«Зенит»
а за сколько брали?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#2  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:27)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: fd65
А это кто? smile

Это тот за кого вы хрюши будете платить {за газ}


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#1  fd65   (Сегодня, 15:19)
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
А это кто? smile
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
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