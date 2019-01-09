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Аяз Гулиев не будет проходить медосмотр в "Спартаке"

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов сообщил, что новичок команды Аяз Гулиев не будет проходить медосмотр после перехода в московский клуб из "Ростова".

"Аяз не будет проходить медосмотр в "Спартаке". Он уже прошел его с "Ростовом", и нам передали все данные", - цитирует Вартапетова Sport24.

Ранее сообщалось, что Гулиев уже согласовал личный контракт с красно-белыми. Трансфер полузащитника обойдется в 60 млн рублей. Зарплата хавбека составит 1,2 млн евро в год.
Теги: Гулиев Спартак Ростов
Сегодня, 18:28
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